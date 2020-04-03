البرازيل تمدد إغلاق حدودها البرية 30 يومًا وسط تفشي كورونا

مددت الحكومة البرازيلية إغلاق حدودها البرية لمدة 30 يوما في الوقت الذي تكافح فيه لاحتواء أسوأ تفشٍ لفيروس كورونا المستجد في أمريكا اللاتينية.ويحظر القانون الجديد على الأجانب عبور الحدود إلى البرازيل من أي من الدول العشر المجاورة لها، باستثناء نقل البضائع والمساعدات الإنسانية.وسجلت البرازيل أكثر من 8000 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من 320 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد- 19 الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسببه فيروس كورونا.واتهم منتقدون الرئيس جاير بولسونارو باتخاذ رد فعل متساهل وخطير إزاء تفشي المرض. وظهرت احتجاجات في عدة مناطق بمختلف أنحاء من البلاد بعد التصريحات التي قلل فيها من تهديد مرض كوفيد- 19.