محافظ البحر الأحمر يكشف حقيقة تخصيص مرسى علم للعزل الصحي

قال عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن هناك 275 عائدا وصلوا إلى مرسى علم اليوم قادمين من واشنطن، وتم توزيعهم على فندقين من أفضل فنادق مرسى علم.وأضاف "حنفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الجمعة، أن أصحاب الفنادق استقبلوا العائدين من الخارج بأنفسهم، معقبا: "مرسى علم ليست مكان مخصص للعزل صحي".وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة بها 17 ألف مقيم من جنسيات مختلفة، لافتا إلى أن بعضهم كان يفضل أن يبقى في مصر بعد انتشار فيروس كورونا، كونها أكثر أمنا خاصة بعد اتخاذها الإجراءات الوقائية مبكرا، مضيفا: "يرون أن حكوماتهم استهترت، ولم تتخذ إجراءاتها مبكرا مثل مصر".وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 282 حالة، من ضمنهم الـ 201 متعافيًا.وأضاف أنه تم تسجيل 86 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات جميعهم مصريين.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 865 حالة من ضمنهم 201 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و58 حالة وفاة.