نقيب الأطباء: محنة كورونا أظهرت معدن المصريين

أعرب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، عن سعادته بالتقدير الذي حصل عليه الأطباء من الدولة، متوجها بالتحية لكل مؤسسات الدولة على التقدير الملموس، ويشعر به الأطباء.وأضاف «خيري» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» مساء الجمعة، أن الأطباء يؤدون عملهم دون انتظار أي مقابل، مؤكدا أن محنة فيروس كورونا أظهرت معدن المصريين، مضيفا أن عدد الأطباء في مستشفيات العزل كاف حتى الآن.وأضاف نقيب الأطباء، أن عددا من الأطباء يتدربون حاليا في مركز تدريب على أجهزة التنفس الصناعي، حتى يكونوا جاهزين حال الحاجة إليهم، مشددا على أهمية توفير كل مستلزمات حماية الأطباء.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 282 حالة، من ضمنهم الـ 201 متعافيًا.وأضاف أنه تم تسجيل 86 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات جميعهم مصريون.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 865 حالة من ضمنها 201 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و58 حالة وفاة.