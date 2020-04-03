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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صيادلة القليوبية» توفر الكحول للمساهمة فى حل أزمة نقصه بالسوق

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:18 م
نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة
كتب صلاح حسنى
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أعلنت نقابة الصيادلة بالقليوبية، توفير الكحول ٩٥% بالتعاون مع شركة السكر والتقطير بالحوامدية بعد تواصل أعضاء المجلس مع الإدارة.

وتمت الموافقة على إعطاء الصيدلي بالقليوبية كمية تصل إلى ١٠٠ لتر، على أن يكون الصيدلي معه صورة رخصة الصيدلية والبطاقة الضريبية والسجل التجاري وسعر اللتر ٩٠ جنيها شاملا الضريبة.

وأشارت النقابة في بيان لها، إلى أنه يمكن للصيدلي استلام أي عدد للصيدليات على أن يكون معه تفويض مختوم بخاتم الصيدلية.

وشددت النقابة على تواجد مأمور الضرائب داخل الشركة طول اليوم؛ لإعطاء موافقة من مصلحة القيمة المضافة والتسجيل فيها.

وأوضح الدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة بالقليوبية، أن الكحول صنف غير مسعر والصيدلي يضيف نسبة تتراوح بين 2030 في المئة على السعر الذي اشترى به عند بيعه للجمهور.

وتشهد محافظة القليوبية نقصا ملحوظا في الكحول تزامنا مع ارتفاع استخدامه ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وثبات فاعليته كمطهر قوي للقضاء على الفيروس.

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