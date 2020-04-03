مليار جنيه إجمالى الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك دمياط خلال مارس

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك دمياط برئاسة عصام المليجى، خلال شهر مارس 2020 عن مشمول 2267 شهادة جمركية وارد نهائى و889 شهادة إفراج مسبق و44 شهادة مناطق حرة و877 شهادة إعفاءات، وذلك لكافة السلع الاستراتيجية والبضائع العامة، ومنها الأجهزة والمستلزمات الطبية والسلع التموينية (زيت عدس فول لوبيا بسلة شاي) والفواكه الطازجة وحديد بليت وخيوط غزل متنوعة ومستلزمات إنتاج لصناعة تجميع السيارات وأدوات صحية ووحدات إضاءة جرارات مستعملة وبلاط بورسلين وألواح استانلس وأجزاء ريسيفر وقطع غيار سيارات ودراجات نارية وعادية.وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات خلال شهر مارس الماضى نحو 238 مليونا و511 ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة المحصلة 645 مليونا و700 ألف جنيه وضريبة الأرباح التجارية والصناعية 102 و776 ألف جنيه ورسوم الإغراق 118 مليونا و57 ألف جنيه بإجمالى ضرائب ورسوم جمركية وضرائب ورسوم أخرى محصلة بلغت حوالى مليار و106 ملايين و234 ألف جنيه.وخلال نفس الفترة تم تصدير مشمول 1706 شهادات بنظام التصدير النهائى و52 شهادة سماح مؤقت ودروباك و5 شهادات إعادة تصدير بإجمالى 1763 شهادة بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و83 مليونا 143 ألف جنيه.كما قامت الإدارة العامة للصادر بتحصيل رسوم الصادر للبيانات الجمركية التى تم تصدير مشمولها من جمارك دمياط خلال شهر مارس 2020 بحوالي 13 مليون جنيه.