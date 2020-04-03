ميركل: من السابق لأوانه رفع القيود بسبب «كورونا»

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في خطاب مسجل اليوم الجمعة، إن من السابق لأوانه أن ترفع ألمانيا القيود على تحركات الناس رغم المؤشرات المبدئية على أن فيروس كورونا ينتشر بوتيرة أبطأ.وأضافت: "الحكومة وأنا بشكل شخصي نفكر في كيفية تحقيق شيء في آن واحد: تأمين الحماية الصحية للجميع وبدء عملية بحيث يتسنى العودة للحياة العامة شيئا فشيئا"، متابعة أن التعامل مع جائحة "مهمة خارقة".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.