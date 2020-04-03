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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية وألمانيا تتفقان على التعاون في مكافحة «كورونا»

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:12 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن بلادها تشارك خبراتها وتجربتها في مكافحة جائحة (كوفيد-19) مع ألمانيا خلال مؤتمر عبر الفيديو.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه خلال مؤتمر فيديو استغرق ساعتين، شرح المسئولون الكوريون الجنوبيون برنامج مكافحة الفيروسات في البلاد، والذي يتميز بتتبع المواطنين الخاضعين للحجر الصحي وفحصهم وتوفير العلاج السريع بما يتوافق مع البنية التحتية الطبية والاتصالات المتقدمة للبلاد.

جاء ذلك بعد أن أعربت الحكومة الألمانية عن أملها في إرسال وفد لإلقاء نظرة مباشرة على جهود الاحتواء في كوريا الجنوبية، والتي اكتسبت مؤخرًا إشادة العالم بسبب التراجع في عدد حالات الإصابة الجديدة وانخفاض نسبة الوفيات إلى حد كبير.

وأكد الجانب الكوري الجنوبي استعداد سول لتبادل خبرتها ونموذج مكافحتها الناجحة للفيروس مع المجتمع الدولي.

من جانبه، عبر الجانب الألماني عن اهتمامه بالنظام المتبع في كوريا الجنوبية لمكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشاد الجانب الألماني بحسن إدارة كوريا الجنوبية لأزمة كوفيد-19، مؤكدا أن سول تدير الأزمة بشكل فعال من خلال إيجاد أفضل توازن بين حماية الخصوصية والحجر الصحي.

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