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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: انسحاب السعودية من اتفاق أوبك يؤثر سلبًا على سوق النفط

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:11 م
جريدة الدستور
منة سالم
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صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بأن رفض السعودية تمديد اتفاق أوبك+ وانسحابها منه، إلى جانب خطواتها الأخرى أثرت سلبا على السوق النفطية، داعيا لخطوات منسقة لتقليص الإنتاج.

وأكد نوفاك أن زيادة الاحتياطات النفطية تؤدي إلى عواقب غير قابلة للتنبؤ وانخفاض أكبر للأسعار، ويجب اتخاذ خطوات منسقة لتقليص الإنتاج بمشاركة ​روسيا​ والسعودية و​الولايات المتحدة​ وغيرها.


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