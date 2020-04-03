روسيا: انسحاب السعودية من اتفاق أوبك يؤثر سلبًا على سوق النفط

صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بأن رفض السعودية تمديد اتفاق أوبك+ وانسحابها منه، إلى جانب خطواتها الأخرى أثرت سلبا على السوق النفطية، داعيا لخطوات منسقة لتقليص الإنتاج.وأكد نوفاك أن زيادة الاحتياطات النفطية تؤدي إلى عواقب غير قابلة للتنبؤ وانخفاض أكبر للأسعار، ويجب اتخاذ خطوات منسقة لتقليص الإنتاج بمشاركة ​روسيا​ والسعودية و​الولايات المتحدة​ وغيرها.