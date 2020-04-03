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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«مصر والسعودية والإمارات».. مواقف مشرفة للعرب في مواجهة كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 06:40 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية، تقريرا يسلط الضوء على مواقف العرب المشرفة في مواجهة كورونا عالميا.

وأشار التقرير إلى دول السعودية ومصر والإمارات لها موقف عربي مشرف في مواجهة وباء كورونا على مستوى العالم.

ولفت التقرير، إلى أن المملكة السعودية قامت بتقديم10  ملايين دولار أميركي إلى منظمة الصحة العالمية، كما أعلنت السعودية منذ بداية الأزمة عن دعمها الصين بأجهزة طبية، فتم إرسال 1159 جهازا طبيا تشخيصياً ووقائياً وعلاجياً و300 ألف كمامة وألف من الألبسة العازلة، وانطلقت قوافل المساعدات السعودية إلى إيطاليا.

كما أشادت منظمة الصحة العالمية بجهود الإمارات الإغاثية في مكافحة كورونا عالميا، حيث أرسلت الإمارات أكثر من 100 شحنة من الإمدادات اللازمة إلى أكثر من 53 دولة حول العالم من بينها الصين وباكستان وأفغانستان وسوريا وإيران.

وبادرت السلطات المصرية بإرسال مساعدات طبية إلى إيطاليا تحتوي على مليون كمامة ومستلزمات طبية لمواجهة كورونا ليسجل العالم موقفا مشرفا للعرب في مواجهة الوباء عالميا.


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