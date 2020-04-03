إنهاء خدمة عامل بأوقاف الدقهلية

أنهى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خدمة سعد سالم سعد مصطفى، عامل بمديرية أوقاف الدقهلية، الجمعة ٣ إبريل.وجاء ذلك بناء على مذكرة مدير مديرية أوقاف الدقهلية الشيخ طه زيادة، والتي طلب فيها إنهاء خدمة سعد سالم سعد مصطفى، المسئول عن زاوية التنعيم بناحية توريل التابعة لإدارة شرق المنصورة، لتقصير المذكور في الإشراف على الزاوية المذكورة وعدم إحكام غلقها في خطبة الجمعة مخالفا تعليمات الوزارة مما ترتب عليه فتحها وقيام أحد الأهالي بإمامة الناس بها.وأكد أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.وشددت وزارة الأوقاف أيضا على عدة أمور، وهي:1. ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان.2. أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني.3. أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع.4. أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملًا في المدة التي حددتها السلطة المختصة.