وزير الأوقاف ينهى خدمة خطيب مسجد بأسيوط

أنهى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خدمة علي عثمان قاسم محمود إمام وخطيب بمديرية أوقاف أسيوط.وجاء ذلك بناء على مذكرة مديرية أوقاف أسيوط، والتي أفادت بقيامه بفتح مسجد الشيخ سلطان بقرية الدوير التابع لإدارة أوقاف صدفا وإمامة المصلين في صلاة العشاء الخميس 2 إبريل.وأكد أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.وشددت وزارة الأوقاف أيضا على عدة أمور:1. ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان.2. أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني.3. أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع.4. أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملًا في المدة التي حددتها السلطة المختصة، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة، لا قدوة سيئة.