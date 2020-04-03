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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الأعلى للإعلام» يدعو الجميع لدعم الدولة فى مواجهة كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 06:12 م
جريدة الدستور
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دعت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كافة الصحفيين والإعلاميين والرياضيين إلى الاصطفاف مع كافة القوى بالمجتمع؛ لدعم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية؛ لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، عبر الفيديو كونفرانس، استعرضت فيه تقارير لجان الرصد لوسائل الإعلام المختلفة للبرامج والصفحات الرياضية المرئية والمسموعة والمطبوعة والإلكترونية.

وأشادت اللجنة بمبادرة الرياضيين لتقديم العون والمساعدة للمتضررين، وناشدت وسائل الإعلام المختلفة دعم هذه المبادرة وإبرازها والعمل على توسيع نطاقها.

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