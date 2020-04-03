ارتفاع عدد الإصابات بـ«كورونا» في الجزائر إلى 1176

اعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 1176 بعد تسجيل 190 إصابة جديدة.وأشارت الصحة الجزائرية، وفق لقناة العربية الإخبارية، إلى أن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الجزائر إلي 96 بعد تسجيل 13 وفاة جديدة.قررت الجزائر تمديد وقف حركة القطارات للمسافرين داخل المدن وبين الولايات حتى يوم 19 أبريل الجاري.ووفقًا لصحيفة "الشروق" الجزائرية، أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالجزائر، عن تمديد وقف حركة القطارات لنقل المسافرين حتى 19 أبريل.وفي بيان نشرته على صفحتها الرسمية فيسبوك، أفادت الشركة أن الإجراء يأتي تطبيقا لقرارات السلطات العليا للبلاد للحد من انتشار فيروس كورونا وتطبيق العزل.