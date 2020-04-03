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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تطلق برنامج لإعادة رعاياها العالقين فى الخارج وسط تفشى كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 06:08 م
باكستان
باكستان
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تطلق باكستان برنامجا لإعادة رعاياها إلى الوطن لمدة أسبوع، اعتبارا من الغد لإعادة مواطنيها العالقين في الخارج بسبب تعطل الرحلات الجوية وتشديد قيود السفر في ظل تفشي جائحة كوفيد 19.

ونقلت صحيفة دون الباكستانية، اليوم الجمعة، عن وزير الخارجية شاه محمود قريشي، قوله إن باكستان سوف ترسل 17 رحلة جوية لإعادة رعاياها إلى الوطن في الفترة من 4 وحتى 11 أبريل.

وبموجب الخطة التي وافقت عليها لجنة التنسيق الوطنية حول جائحة كورونا، قررت السلطات إيلاء الأولوية لإعادة رعاياها العالقين في الترانزيت في طريق عودتهم إلى البلاد يليهم أولئك الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم.

وفي هذا الصدد، قال قريشي إن الباكستانيين الذين يعملون أو يدرسون في الخارج، سيكونون في المركز الثالث في قائمة الأولويات.

وأكد وزير الخارجية الباكستاني أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفحص جميع الوافدين إلى المطار.

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