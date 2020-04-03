رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«محلية سنباط» بالغربية تزرع كاميرات لكشف مُلقيّ القمامة بالشوارع

الجمعة 03/أبريل/2020 - 06:00 م
محلية سنباط
محلية سنباط
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
طباعة
أكد هاني الكفافي، رئيس الوحدة المحلية الجديد بسنباط، والتي يتبعها عدد كبير من القرى والعزب، التابعة لمركز ومدينة زفتى، أن العمل داخل جميع القرى التابعة للوحدة يجري على قدم وساق، وأنه بإشراف المحاسب أحمد النحال، رئيس مركز ومدينة زفتى، ينفذان تعليمات محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي.

حيث تابع اليوم الجمعة، أعمال النظافة العامة داخل القرى، وعلى الطرق الرئيسية والفرعية، وأعمال الحفر لإحلال وتجديد مدرسة قرية منية المبشرين، وكذلك تنفيذ قرارات الحظر التي اصدرها رئيس الوزراء، مضيفا أن هناك عقوبات كبيرة على المخالفين.

وأهابت رئاسة الوحدة المحلية بالمجلس القروي لسنباط، التابعة لمركز ومدينة زفتى، بمحافظة الغربية، برئاسة هاني الكفافي، بالمواطنين بعدم إلقاء القمامة بشوارع القرى والطرق العامة، كطريق زفتى- المحلة، وعلى ترعة عمر بيك.

وأكد الكفافي لـ"الدستور" أنه تم الربط مع المحلات وزرع كاميرات مراقبة بالطرق، وأنه سيتم تطبيق عقوبات مغلظة على المخالفين إلى جانب فرض كردون أمني حول الوحدة المحلية ومراقبة ذلك بالكاميرات لتجنب الإلقاء العشوائي للقمامة والتزام الجميع بالاشتراك مع متعهد القمامة، وخلال الأيام القادمة سيتم حصر المواطنين غير المشتركين والتزام الجميع بفترات الحظر مؤكدًا ان العقوبات ستكون مشددة وبغرامات مالية كبيرة.

موضوعات متعلقة

الصين: تفشٍ جديد لكورونا ما زال قائما مع زيادة الإصابات الوافدة

طقس السبت حار نهارًا.. والقاهرة 35

القوى العاملة: شفاء أول مصري أصيب بكورونا في إيطاليا

مفاجأة.. «كورونا» ينتقل عن طريق الكلام والتنفس (فيديو)

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

إحصائيات كورونا في مصر.. القاهرة في الصدارة بـ175 إصابة

الأوقاف تكشف حقيقة فتح المساجد الجمعة المقبل

«الصحة العالمية» تثمّن جهود الرئيس فى مكافحة كورونا

أول إصابة لمصري مقيم في الكويت بكورونا

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

نجم الساعة

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

الصحة

جدل أمريكي حول إلزام المواطنين بالكمامات الطبية

FAD: الموافقة على أول اختبار ضد كورونا

ألمانيا تسعى لإجراء اختبارات للكشف عن الأجسام المضادة لكورونا

روسيا تطور اختبارًا جديدًا للكشف عن كورونا

منوعات

هنديان يطلقا على توأمهما «كوفيد وكورونا»

«خليك في البيت لحماية الحياة» .. تغيير شعار جوجل Google ضد فيروس كورونا

كورونا وكوفيد.. اسمان لتوأم مولود من رحم المصاعب

15 ألف دولار غرامة على من لا يرتدي الكمامة بالمواصلات

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: وتزعم أنك جرم صغير
مدحت بشاى
«كورونا» والدين والفنون
جمال طه
10 رسائل للمواطن شريك إدارة أزمة «كورونا»
ماجد حبته
مجانين.. أو يكرهون الكويت
المزيد

الثقافة

أستاذ تاريخ حديث: «الأزاريطة» أول حجر صحى تم بناؤه فى مصر

قصة أوبرا «ميسون الغجرية» لأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب التى لم تكتمل

تيسير النجار: الأدب سيتأثر بكورونا لأنه يسعى لرصد العالم

مدحت صالح ومسرحية «ضحكة مصر» بقناة «الثقافة» باليوتيوب.. الأحد