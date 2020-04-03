«محلية سنباط» بالغربية تزرع كاميرات لكشف مُلقيّ القمامة بالشوارع

أكد هاني الكفافي، رئيس الوحدة المحلية الجديد بسنباط، والتي يتبعها عدد كبير من القرى والعزب، التابعة لمركز ومدينة زفتى، أن العمل داخل جميع القرى التابعة للوحدة يجري على قدم وساق، وأنه بإشراف المحاسب أحمد النحال، رئيس مركز ومدينة زفتى، ينفذان تعليمات محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي.حيث تابع اليوم الجمعة، أعمال النظافة العامة داخل القرى، وعلى الطرق الرئيسية والفرعية، وأعمال الحفر لإحلال وتجديد مدرسة قرية منية المبشرين، وكذلك تنفيذ قرارات الحظر التي اصدرها رئيس الوزراء، مضيفا أن هناك عقوبات كبيرة على المخالفين.وأهابت رئاسة الوحدة المحلية بالمجلس القروي لسنباط، التابعة لمركز ومدينة زفتى، بمحافظة الغربية، برئاسة هاني الكفافي، بالمواطنين بعدم إلقاء القمامة بشوارع القرى والطرق العامة، كطريق زفتى- المحلة، وعلى ترعة عمر بيك.وأكد الكفافي لـ"الدستور" أنه تم الربط مع المحلات وزرع كاميرات مراقبة بالطرق، وأنه سيتم تطبيق عقوبات مغلظة على المخالفين إلى جانب فرض كردون أمني حول الوحدة المحلية ومراقبة ذلك بالكاميرات لتجنب الإلقاء العشوائي للقمامة والتزام الجميع بالاشتراك مع متعهد القمامة، وخلال الأيام القادمة سيتم حصر المواطنين غير المشتركين والتزام الجميع بفترات الحظر مؤكدًا ان العقوبات ستكون مشددة وبغرامات مالية كبيرة.