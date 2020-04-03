بابا الفاتيكان: لتكن حياتنا مثل إبراهيم «فرحين بالسير نحو الوعد»

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان: لتكن حياتنا المسيحية على مثال حياة إبراهيم أبينا متيقتين لاختيار الله لنا وفرحين بالسير نحو الوعد وأمناء في تحقيق العهد.وتحتفل الكنائس الغربية الأحد المقبل بأسبوع الآلام ويترأس بابا الفاتيكان الأحد المقبل صلاة أحد الشعانين.وترأس قداسة البابا فرنسيس؛ بابا الفاتيكان؛ صباح اليوم الجمعة القداس الإلهي في كابلة بيت القديسة مرتا بالفاتيكان.