«المصريين الأحرار» بأسوان يواصل حملات التطهير والتعقيم (صور)

تواصل أمانة حزب المصريين الأحرار بأسوان، حملات للتطهير والتعقيم بجميع ربوعها وذلك بتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف محمد جلال أمين المحافظة.وقام الحزب بحث المواطنين عبر مكبرات الصوت على الالتزام بتعليمات الدولة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى حفاظا على صحتهم وحرصا على بلادنا.وتوجهت الحملة إلى جزيرة نجع الجامع والنجوع المجاورة، ثم واصلت إلى المطحن ثم كوبري فاطمة الزهراء، وقامت بتعقيم المنشآت والسيارات ثم كوبري الإسعاف ونادي الحصايا وجمعية أبناء الأقصر وجمعية تحسين الصحة، ثم إلى كلية التربية ثم كوبري الصدرية.كما أجرت تعقيما بمنطقة السيل وعزب كيما، والجولة بالصداقة القديمة، وقامت قناة طيبة بتغطية الحملة في منطقة الجزيرة.