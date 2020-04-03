رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين الأحرار» بأسوان يواصل حملات التطهير والتعقيم (صور)

الجمعة 03/أبريل/2020 - 05:54 م
حملات التطهير والتعقيم
حملات التطهير والتعقيم
إسلام نصير
طباعة
تواصل أمانة حزب المصريين الأحرار بأسوان، حملات للتطهير والتعقيم بجميع ربوعها وذلك بتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف محمد جلال أمين المحافظة.

وقام الحزب بحث المواطنين عبر مكبرات الصوت على الالتزام بتعليمات الدولة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى حفاظا على صحتهم وحرصا على بلادنا.

وتوجهت الحملة إلى جزيرة نجع الجامع والنجوع المجاورة، ثم واصلت إلى المطحن ثم كوبري فاطمة الزهراء، وقامت بتعقيم المنشآت والسيارات ثم كوبري الإسعاف ونادي الحصايا وجمعية أبناء الأقصر وجمعية تحسين الصحة، ثم إلى كلية التربية ثم كوبري الصدرية.

كما أجرت تعقيما بمنطقة السيل وعزب كيما، والجولة بالصداقة القديمة، وقامت قناة طيبة بتغطية الحملة في منطقة الجزيرة.
حملات التطهير والتعقيم
حملات التطهير والتعقيم
«المصريين الأحرار» بأسوان يواصل حملات التطهير والتعقيم (صور)
حملات التطهير والتعقيم
حملات التطهير والتعقيم
«المصريين الأحرار» بأسوان يواصل حملات التطهير والتعقيم (صور)

موضوعات متعلقة

أول إصابة لمصري مقيم في الكويت بكورونا

«طب الإسكندرية»: الفسيخ يُصعب مقاومة كورونا

«إنهاء الخدمة فورًا» عقوبة فتح المساجد للصلاة

الأوقاف تكشف حقيقة فتح المساجد الجمعة المقبل

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

إحصائيات كورونا في مصر.. القاهرة في الصدارة بـ175 إصابة

الأوقاف تكشف حقيقة فتح المساجد الجمعة المقبل

«الصحة العالمية» تثمّن جهود الرئيس فى مكافحة كورونا

أول إصابة لمصري مقيم في الكويت بكورونا

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

نجم الساعة

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

الصحة

جدل أمريكي حول إلزام المواطنين بالكمامات الطبية

FAD: الموافقة على أول اختبار ضد كورونا

ألمانيا تسعى لإجراء اختبارات للكشف عن الأجسام المضادة لكورونا

روسيا تطور اختبارًا جديدًا للكشف عن كورونا

منوعات

هنديان يطلقا على توأمهما «كوفيد وكورونا»

«خليك في البيت لحماية الحياة» .. تغيير شعار جوجل Google ضد فيروس كورونا

كورونا وكوفيد.. اسمان لتوأم مولود من رحم المصاعب

15 ألف دولار غرامة على من لا يرتدي الكمامة بالمواصلات

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: وتزعم أنك جرم صغير
مدحت بشاى
«كورونا» والدين والفنون
جمال طه
10 رسائل للمواطن شريك إدارة أزمة «كورونا»
ماجد حبته
مجانين.. أو يكرهون الكويت
المزيد

الثقافة

أستاذ تاريخ حديث: «الأزاريطة» أول حجر صحى تم بناؤه فى مصر

قصة أوبرا «ميسون الغجرية» لأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب التى لم تكتمل

تيسير النجار: الأدب سيتأثر بكورونا لأنه يسعى لرصد العالم

مدحت صالح ومسرحية «ضحكة مصر» بقناة «الثقافة» باليوتيوب.. الأحد