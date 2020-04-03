الحكومة الروسية: انتشار «كورونا» ببلادنا لم يبلغ ذروته بعد

أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أن انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد في بلاده، لم يبلغ ذروته بعد، غير مستبعد تطور الأحداث وفقا للسيناريو الأكثر تعقيدا.وقال ميشوستين، خلال اجتماع هيئة التنسيق ومجموعة العمل لمكافحة انتشار الفيروس، اليوم الجمعة - "أريد التأكيد اليوم أنه يتعين علينا اتخاذ القرارات مع مراعاة خصوصيات كل منطقة من مناطق البلاد، ويجب الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والكثافة السكانية، وتقييم انتشار العدوى في الوقت المناسب".وأضاف: "يتعين علينا الاعتماد على آراء المختصين في مجال الصحة والأوبئة".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن أمس الخميس تمديد فترة العطلة المدفوعة الأجر، التي تم إعلانها بسبب تفشي فيروس كورونا في عموم أراضي البلاد حتى نهاية شهر أبريل الجاري.وأكد بوتين، أن خطورة الوضع تختلف من منطقة إلى أخرى، وأن السلطات لم تتمكن بعد من إحداث تغيير جذري في وضع انتشار الفيروس. يُذكر أنه تم تسجيل 4149 حالة إصابة و34 وفاة في روسيا حتى اليوم.