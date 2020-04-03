الاتحاد الأوروبى يدعم المقترح الأمريكى لحكومة انتقالية فى فنزويلا

اعتبر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن المقترح الأمريكي لتشكيل حكومة انتقالية في فنزويلا دون مشاركة الرئيس نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان جوايدو "متطابق" مع الحل السلمي الذي تدعو إليه الدول الأعضاء.وقال وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل في بيان باسم دول الاتحاد: إن "المقترح الأمريكي متطابق مع دعوة الاتحاد الأوروبي؛ للوصول إلى حل سلمي للأزمة عبر التفاوض لإرساء حكومة ديموقراطية".