استقالة ياسر الهضيبي من رئاسة اللجنة العامة بحزب الوفد بالقليوبية

أعلن الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، استقالته من منصب رئيس اللجنة العامة بحزب الوفد بالقليوبية والمتحدث الرسمي باسم الحزب، لافتًا إلى أنه سيحتفظ بمنصب عضو الهيئة العليا بالحزب ونائب رئيس الحزب، لأن هذه المناصب جاءت بالانتخاب من الهيئة الوفدية.وأضاف الهضيبي، لـ"الدستور"، أن الاستقالة جاءت اعتراضا على ما اقترفه محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، بهدم سرادق الحزب بالمحافظة الذي ندير منه عمليات التعقيم وتوزيع الكمامات وأدوات التطهير على المواطنين منذ ٢٠ يومًا لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-١٩" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.جدير بالذكر أن حزب الوفد قام بتنفيذ حملة إغاثة للمواطنين لمواجهة فيروس كورونا، على مستوى محافظات الجمهورية.