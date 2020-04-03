الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن حالة السجناء في إيران

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن قلقها بشأن حالة السجناء في إيران وسط تفشي فيروس كورونا، وفقا لما أعلنته فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل.وفي سياق متصل، أعلن مسئول في وزارة الصحة الإيرانية الجمعة ارتفاع وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 3294 والإصابات 53183.وقال المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهان بور، وفق وكالة رويترز، إنه خلال الـ24 ساعة الماضية توفي 134 شخصًا بسبب الفيروس، وبذلك يكون إجمالي المتوفين إثر هذا الفيروس 3294 شخصا.كما أشار إلى تسجيل إصابة 2715 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.