«صحة الدقهلية» تعلن شفاء حالتى إصابة بكورونا وخروجهما من مستشفى العزل

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن شفاء حالتين من مصابي فيروس كورونا المستجد من أبناء المحافظة وخروجهما من مستشفى العزل.وأشار مكى، في بيانٍ له اليوم، إلى أن حالات الدقهلية التي ما زالت في الحجر الصحي تتلقى العلاج وتتماثل للشفاء وستخرج قريبا بإذن الله.وأهاب وكيل الوزارة بجميع المواطنين بضرورة الالتزام التام بالبقاء بالمنازل حماية لهم ولذويهم وأيضا الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد.