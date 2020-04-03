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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة الدقهلية» تعلن شفاء حالتى إصابة بكورونا وخروجهما من مستشفى العزل

الجمعة 03/أبريل/2020 - 05:45 م
الدكتور سعد مكى وكيل
الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية،
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن شفاء حالتين من مصابي فيروس كورونا المستجد من أبناء المحافظة وخروجهما من مستشفى العزل.

وأشار مكى، في بيانٍ له اليوم، إلى أن حالات الدقهلية التي ما زالت في الحجر الصحي تتلقى العلاج وتتماثل للشفاء وستخرج قريبا بإذن الله.

وأهاب وكيل الوزارة بجميع المواطنين بضرورة الالتزام التام بالبقاء بالمنازل حماية لهم ولذويهم وأيضا الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد.

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