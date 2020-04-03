«العفو الدولية»: مقتل مهاجرين على الحدود التركية اليونانية

أعلنت منظمة العفو الدولية مقتل اثنين من المهاجرين بالرصاص الشهر الماضي أثناء محاولتهما دخول اليونان قادمين من تركيا، بعد أن شجعت أنقرة آلاف المهاجرين على عبور الحدود للوصول إلى أوروبا.وأضافت المنظمة أن مهاجرة ثالثة في عداد المفقودين، ويعتقد أنها لاقت حتفها بعد أن أطلق جنود يونانيون أعيرة نارية عليها أثناء محاولتها عبور نهر إلى اليونان.وقال أندرو جاردنر الباحث في الشئون التركية لدى منظمة العفو الدولية، إنه لم يتأكد من الذي أطلق الأعيرة النارية التي قتلت المهاجرين، لكنهما أصيبا في المناطق التي كان يتواجد فيها قوات أمنية يونانية، وحث السلطات اليونانية على العثور على المسئولين.وأفادت منظمة العفو بأن جهود اليونان لقمع تحركات المهاجرين تضمنت استخدام الذخيرة الحية، ونفت اليونان اتهامات المنظمة.وأوضحت المنظمة أن أحد المهاجرين كان يبلغ من العمر 43 عاما وأصيب برصاصة في صدره وهو يحاول العبور إلى اليونان في 4 مارس، ووصفت اليونان، في ذلك الحين، الاتهامات التركية لها بإطلاق الرصاص على المهاجرين بأنها "أخبار مزيفة".وحاول عشرات الآلاف من المهاجرين دخول اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي بعد أن قالت أنقرة في 28 فبراير إنها لن تمنعهم من ذلك بموجب اتفاق كانت تركيا أبرمته عام 2016 مع بروكسل لمنع المهاجرين مقابل مساعدة أوروبية للاجئين السوريين.