بيرو وبنما تعلنان حجرًا صحيًا استنادًا للجنس

أعلنت حكومتا بيرو وبنما أنهما فرضتا حظرا على خروج الرجل والمرأة معا من منزلهما.تحاول الدول المختلفة كبح انتشار فيروس كورونا بسبل مختلفة، وأعلنت سلطات بنما أنها ستقتدي بما اتخذته حكومة بيرو من الإجراءات الاحترازية بعد أن أعلنت عن تطبيق الحجر الصحي الجنسي.وعينت حكومة بيرو أياما خاصة في الأسبوع للرجال والنساء يسمح فيها بالخروج من المنزل.وعلى سبيل المثال فإن أيام الاإثنين والأربعاء والجمعة يسمح فيها للرجال فقط بالخروج من المنازل لأسباب مبررة. أما بقية أيام الأسبوع، أي الثلاثاء والسبت والخميس فهي لخروج المرأة من منزلها.ووجهت الحكومتان إلى سكانهما بشكل عام طلبا بالامتناع عن الخروج إلى الشارع والبقاء في منازلهم.يذكر أن حكومة بيرو سجلت إلى حد الآن 1414 إصابة بفيروس كورنا، بما في ذلك 55 وفاة.