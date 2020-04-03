انتصار السيسى: البر باليتيم من أرقى الأخلاق الإنسانية

شاركت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصرى في الاحتفال بيوم اليتيم.وقالت السيدة انتصار السيسى، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "إن البر باليتيم هو من أرقى الأخلاق الانسانية والتي تستنزل الرحمات على الفرد والأسرة والمجتمع بأكمله، أدعو الله أن يحفظ بناتنا وأبناءنا وأن يحفظ مصرنا الغالية العزيزة".