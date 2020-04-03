رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفاصيل اعتقال مدون تركي فضح سرقة نجل أردوغان لـ8 ملايين ليرة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 05:01 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
طباعة
يُعرف بلال أردوغان نجل الرئيس التركي، بأنه واحدا من أكبر الفاسدين في أنقرة، خصوصًا بعد تورطه مع أربعة وزراء في قضية الفساد الكبرى التي تم الكشف عنها عام 2013.

وأفادت صحيفة "تركيا الآن" في تقريرها، بأن من ضمن الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات التركية بسبب حساباتهم على موقع التدوين العالمي "تويتر"، مالك الحساب الشهير "طائر أنقرة"، خلال إقامته داخل أحد فنادق العاصمة أنقرة بسبب منشوراته الأخيرة.

وتابعت أن مالك الحساب يدعى "أوكتاي ياشار"، وكان أحد الموالين لحزب العدالة والتنمية قبل انشقاق أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء السابق وعلي باباجان وزير الاقتصاد السابق.

وأضافت الصحيفة أن وسائل الإعلام الموالية لأردوغان زعمت أنه تم اعتقاله بسبب انتمائه لحركة رجل الدين فتح الله جولن لتضليل الرأي العام، على الرغم من أن الاعتقال جرى بتهمة ارتكاب جرائم إلكترونية، مشيرة إلى أن الحساب كشف تفاصيل استيلاء بلال أردوغان على 8 مليون ليرة من الهلال الأحمر التركي، ما أثار ضجة كبرى في البلاد خلال الأونة الأخيرة.

وأكدت أن الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا تخضع لرقابة شديدة، ومن شأن نشر أي شيء معارض للحكومة أو الرئيس، أن يعرض صاحبه للاعتقال.

موضوعات متعلقة

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

القوى العاملة: شفاء أول مصري أصيب بكورونا في إيطاليا

«طب الإسكندرية»: الفسيخ يُصعب مقاومة كورونا

«صحة بورسعيد» تكشف تفاصيل نقل جثمان متوفي بكورونا على سيارة ربع نقل

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

إحصائيات كورونا في مصر.. القاهرة في الصدارة بـ175 إصابة

«الصحة العالمية» تثمّن جهود الرئيس فى مكافحة كورونا

أول إصابة لمصري مقيم في الكويت بكورونا

الصين: تفشٍ جديد لكورونا ما زال قائما مع زيادة الإصابات الوافدة

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

نجم الساعة

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

الصحة

جدل أمريكي حول إلزام المواطنين بالكمامات الطبية

FAD: الموافقة على أول اختبار ضد كورونا

ألمانيا تسعى لإجراء اختبارات للكشف عن الأجسام المضادة لكورونا

روسيا تطور اختبارًا جديدًا للكشف عن كورونا

منوعات

«خليك في البيت لحماية الحياة» .. تغيير شعار جوجل Google ضد فيروس كورونا

كورونا وكوفيد.. اسمان لتوأم مولود من رحم المصاعب

15 ألف دولار غرامة على من لا يرتدي الكمامة بالمواصلات

خبير سياحي: إجراءات هامة لمواجهة تداعيات كورونا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: وتزعم أنك جرم صغير
مدحت بشاى
«كورونا» والدين والفنون
جمال طه
10 رسائل للمواطن شريك إدارة أزمة «كورونا»
ماجد حبته
مجانين.. أو يكرهون الكويت
المزيد

الثقافة

تيسير النجار: الأدب سيتأثر بكورونا لأنه يسعى لرصد العالم

مدحت صالح ومسرحية «ضحكة مصر» بقناة «الثقافة» باليوتيوب.. الأحد

محمد بركة: كورونا سيؤدي لموجة كتابات رديئة سرعان ما ستنطفىء

فتحي عبد السميع: كورونا سيقدم قصصًا يمكن توظيفها في أعمال فنية