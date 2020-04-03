تفاصيل اعتقال مدون تركي فضح سرقة نجل أردوغان لـ8 ملايين ليرة

يُعرف بلال أردوغان نجل الرئيس التركي، بأنه واحدا من أكبر الفاسدين في أنقرة، خصوصًا بعد تورطه مع أربعة وزراء في قضية الفساد الكبرى التي تم الكشف عنها عام 2013.وأفادت صحيفة "تركيا الآن" في تقريرها، بأن من ضمن الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات التركية بسبب حساباتهم على موقع التدوين العالمي "تويتر"، مالك الحساب الشهير "طائر أنقرة"، خلال إقامته داخل أحد فنادق العاصمة أنقرة بسبب منشوراته الأخيرة.وتابعت أن مالك الحساب يدعى "أوكتاي ياشار"، وكان أحد الموالين لحزب العدالة والتنمية قبل انشقاق أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء السابق وعلي باباجان وزير الاقتصاد السابق.وأضافت الصحيفة أن وسائل الإعلام الموالية لأردوغان زعمت أنه تم اعتقاله بسبب انتمائه لحركة رجل الدين فتح الله جولن لتضليل الرأي العام، على الرغم من أن الاعتقال جرى بتهمة ارتكاب جرائم إلكترونية، مشيرة إلى أن الحساب كشف تفاصيل استيلاء بلال أردوغان على 8 مليون ليرة من الهلال الأحمر التركي، ما أثار ضجة كبرى في البلاد خلال الأونة الأخيرة.وأكدت أن الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا تخضع لرقابة شديدة، ومن شأن نشر أي شيء معارض للحكومة أو الرئيس، أن يعرض صاحبه للاعتقال.