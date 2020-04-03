بريطانيا: الوفيات قد تصل إلى ألف حالة يوميًا مع اقتراب عيد الفصح

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الجمعة، إن تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) سيصل إلى ذروته في بريطانيا بحلول عيد الفصح الموافق 12 أبريل الجاري.وأضاف هانكوك، في تصريحات نقلتها صحيفة (الاندبندنت) البريطانية، أن ذروة الوباء قد تكون خلال أسابيع، وأن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية تستعد لارتفاع في عدد الوفيات يصل إلى ألف حالة وفاة في اليوم الواحد، أو أسوأ من ذلك في الفترة السابقة لعيد الفصح.وأكد استعداد قطاع الصحة البريطاني لهذا الوضع أو أي سيناريو أسوأ من ذلك لأنه يريد أن يضمن أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية مستعدة لكل النتائج المحتملة.وتنبأ نموذج وضعته الحكومة وخبراء الصحة العامة في بريطانيا بحدوث زيادة يومية بطيئة في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" حتى يزداد عدد الإصابات بشكل كبير مرة أخرى، ما يُعرف بذروة التفشي.وأشارت الصحيفة إلى أن 163 ألفًا و194 بريطانيًا خضعوا لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، ما يعد 0.2% من إجمالي عدد سكان بريطانيا، وتوفي 2921 شخصًا في المستشفيات.