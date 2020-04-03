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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تكنولوجيا
قرار عاجل بخصوص استئناف الدوري الإنجليزي.. صدمة لليفربول
الجمعة 03/أبريل/2020 - 04:55 م
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، عن مجموعة قرارات جديدة، بخصوص الموسم الحالي 2019-2020.
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