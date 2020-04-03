12 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ذي قار العراقية

أعلنت دائرة صحة ذي قار العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 12 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري، إن نتائج العينات التي أرسلت إلى مختبر الصحة العامة في بغداد والبالغ عددها 49 عينة أكدت تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعهم ملامسين للمريض المصاب مؤخرا، حسبما ذكر موقع السومرية نيوز.وأشار الجابري إلى أن جميع الحالات المصابة سيتم تقديم خدمات الرعاية الصحية لها وفق معايير منظمة الصحة العالمية.