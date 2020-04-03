ألمانيا تشيد بالتزام سكان برلين بإجراءات الحد من انتشار «كورونا»

ذكرت صحيفة "تاجسشبيجل" أن حكومة ولاية برلين استقرت خلال اجتماع استثنائي على قائمة بغرامات مخالفات الإجراءات الجديدة ببرلين الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشادت حكومة الولاية بـ "السلوك المسؤول" للمواطنين في برلين، ورفضت قبول طلب شرطة الولاية بإغلاق الحدائق العامة والمتنزهات المفتوحة واظهار الهويات اعتمادا على السلوك الملتزم من جانب الألمان.وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من ذلك أقرت الحكومة قائمة الغرامات المتعلقة بالمخالفات، حيث تتراوح غرامة التجمع للأفراد ما بين 500 إلى 2000 يورو، وغرامة المخالفات لأصحاب المشروعات التجارية ما بين 1000 إلى 10000 يورو.وأشارت إلى أنه سوف يتم تغريم من يؤي سائحين مبلغ يتراوح بين 1000 إلى 10 آلاف يورو، وهو الأمر المنطبق على الفنادق والنُزل وغيرها، وأنه فيما يتعلق بالشارع فأي شخص لا يحافظ على مسافة لا تقل عن 1.5 متر بينه وبين أشخاص لا يعيشون معه بنفس المنزل يتوقع أن يدفع غرامة من 50 إلى 500 يورو.وشددت الحكومة الألمانية على أنه يجب أن يلتزم العائدون من الخارج المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا بإجراءات الحجر الصحي.