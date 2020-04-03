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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية ينفي فرض حجر على قريتي شرانيس وتتا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 04:47 م
محافظ المنوفية اللواء
محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون
ولاء القاضى
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نفى محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، فرض حجر صحي على قرية شرانيس، التابعة لمركز قويسنا، بعد إصابة عدد من الأفراد من أسرة واحدة بفيروس كورونا المستجد، وقرية تتا التابعة لمركز منوف بعد إصابة أربعة من أسرة واحدة.

وقال محافظ المنوفية: لم يحدث اتخاذ قرار بفرض الحظر على القريتين، ونفى كل ما يشاع عن ذلك، مؤكدًا اتخاذ بعض التدابير الوقائية والاحترازية على منازل المصابين والمناطق المتواجد فيها المنازل فقط.

وأكد أبو ليمون على التحركات السريعة لمديرية الصحة بالمنوفية بالتعاون مع المديريات صاحبة الشأن في التعامل مع حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مطالبًا المواطنين بالمحافظة بأخذ التدابير الوقائية ومساعدة الدولة في حربها ضد فيروس كورونا المستجد.

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