الأوقاف تكشف حقيقة فتح المساجد الجمعة المقبل

أكدت وزارة الأوقاف، أنه لا صحة للأخبار المفبركة المفتراة بشأن فتح المساجد الجمعة القادمة.وقالت وزارة الأوقاف، إن مثل هذه الشائعات إثم عظيم، ويجب محاكمة من يثبت إطلاقه أو تروجيه لها بتهمة الخيانة الوطنية، وإنها لن تقوم بإعادة فتح المساجد ما لم يتوقف تسجيل أي حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا في مصر، وبعد التشاور مع وزارة الصحة وتأكيدها عودة الحياة إلى طبيعتها التي لا يُخشى معها نقل العدوى نتيجة التجمعات العامة.وشددت الأوقاف على ضرورة تحري الدقة وعدم أخذ أية أخبار فيما يتصل بموضوع فتح المساجد أو غلقها إلا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف.ونصحت الوزارة بسرعة حذفه الصفحات المشبوهة حتى لا يسهم أحد بدون قصد في دعم أصحاب النفوس المريضة من الخونة والعملاء والمأجورين أعداء الإنسانية.