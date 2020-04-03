«أوتشا»: قلق من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالسودان

ذكر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في السودان "أوتشا"، أن أسعار المواد الغذائية الأساسية تستمر في الارتفاع في جميع أنحاء السودان، حيث سجلت أسعار فبراير الماضي ما يصل إلى ضعف مستويات فبراير 2019، وفقا لأحدث نشرة أسعار.وأشار مكتب "أوتشا" بالسودان - في بيان اليوم الجمعة - إلى أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يشكل مصدر قلق كبير لنحو 5.8 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي والمعيشي في جميع أنحاء البلاد، لافتا إلى تفاقم نقص الخبز بشكل كبير في الأيام الأخيرة، وزيادة عدد الأشخاص الذين يصطفون أمام المخابز في الخرطوم.وأوضح مكتب "أوتشا" بالسودان، أن الجهاز المركزي للإحصاء ذكر، في أحدث تحديث له، أن معدل التضخم السنوي في السودان ارتفع إلى 71.3 % في فبراير الماضي.