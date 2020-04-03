محافظ القاهرة يوجه بمنع إقامة الأسواق الأسبوعية

طالب خالد عبد العال محافظ القاهرة نوابه ورؤساء الأحياء باستمرار التنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة تنفيذ قرار منع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة خاصة وأنها تضم أعدادًا كثيفة، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين، وضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها المحافظة لمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.وتمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة من منع إقامة الأسواق للأسبوع الثالث على التوالي، حيث قام حي الخليفة بمنع إقامة سوق الجمعة الأسبوعي بالحي وسوق الحمام والكلاب بالتعاون مع قسم شرطة الخليفة وإدارة شرطة المرافق.ونجحت الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة في منع إقامة سوق شارع عمرو بن العاص، ومنع حي المرج إقامة الأسواق الأسبوعية به، بالإضافة إلى تمكن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من منع إقامة سوق السيارات بمدينة نصر، حرصًا على سلامة مرتاديه خاصةً وأنه كان يجذب عددًا كبيرًا من المواطنين من مختلف المحافظات.وأشار محافظ القاهرة إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين والصحة العامة.