إجراءات تحضير محلول التعقيم في المنزل

كشفت وزارة الصحة والسكان خلال انفوجراف كيفية تحضير محلول التعقيم، وذلك من خلال خلط 1 مل من الكلور المركز أو 50 مل من الكلور على 1 لتر من الماء.وأكدت أنه يستعمل المحلول لتعقيم الأسطح بشكل يومى، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن الفيروس، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين.