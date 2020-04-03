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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الخارجية الصينية»: جهود تخطي كورونا ليست أقل من حرب عالمية

الجمعة 03/أبريل/2020 - 04:33 م
كورونا
كورونا
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أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) غير المسبوق تحتاج إلى أصوات أكثر تعقلا وإيجابية، مشددة على أن الجهود المطلوبة لتخطي المرض وتأثيره لن تكون أقل من حرب عالمية طويلة المدى وشاقة.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، اليوم، تعليقا على رسالة مفتوحة نشرتها مجلة "الدبلوماسي" الدولية ممهورة بتوقيع 100 عالم صيني إلى مختلف أوساط المجتمع الأمريكي، دعوا فيها إلى التضامن والتعاون العالميين في مواجهة الوباء.

وقالت يينغ إنه لا يمكن تحقيق النصر في المعركة ضد الفيروس في وقت مبكر، والحفاظ على حياة شعوب كل البلدان وصحتها إلى أقصى حد ممكن، إلا من خلال التضامن والتعاون بين الجميع.

وأضافت أن هناك حاجة للمزيد من الآراء العقلانية والهادئة والإيجابية في المرحلة الحالية لمواجهة الفيروس، مشيرة إلى أن الجهود المطلوبة لتخطي المرض وتأثيره لن تكون أقل من حرب عالمية طويلة المدى وشاقة، ويتعين على الدول العمل معا بدلا من الشكوى وتوجيه الاتهام وتبادل إلقاء اللوم.

وتابعت إن جائحة كورونا أزمة عالمية في الصحة العامة ذات حجم مروع لم تشهده الأجيال الماضية، وإن الصين كانت ضحية للمرض مثل دول أخرى، وأنه من خلال التضامن والتعاون بين شعوب العالم فقط، نستطيع في النهاية تحقيق نصر نهائي في الحرب على المرض.

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