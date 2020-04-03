الكنيسة المارونية في مصر تلغي احتفالات عيد القيامة

قال المطران جورج شيحان، مطران الطائفة المارونية بالقاهرة، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، إن الكنيسة المارونية ألغت مراسم احتفالات الأسبوع المقدس، وعيد القيامة.وأكد المطران جورج شيحان -في بيان اليوم الجمعة- أن الاحتفال سيقتصر في كنائسها على الكهنة فقط، واثنين من الخدام والمرتلين، وبدون حضور جماعة المؤمنين، منعا للاختلاط، ولاتباع التدابير والاحتياطات اللازمة لعدم تفشي فيروس كورونا.منوها أن هذه الاحتفالات سوف تبث في المواعيد المحدّدة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على أن تتم المعايدات والتهاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي أيضا.وأضاف مطران الموارنة في بيانه: "أن مشاركة المؤمنين في الصلاة يجب أن تتم من خلال منازلهم التي أصبحت بمثابة كنيسة بيتيّة، مستحضرين كتب الصلوات، والقراءات من الكتاب المقدس".واختتم المطران:"سنواصل صلواتنا إلى الله كي يرأف بنا وبالبشريّة كلها، فيشفي المصابين بوباء كورونا، ويحمي الناجين، ويلهم الباحثين والأطباء على إيجاد الدَّواء النَّاجع للقضاء على هذا الوباء ووضع حدٍّ له".