رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة المارونية في مصر تلغي احتفالات عيد القيامة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 04:33 م
كنيسة
كنيسة
مونيكا جرجس-ماريان رسمي
طباعة
قال المطران جورج شيحان، مطران الطائفة المارونية بالقاهرة، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، إن الكنيسة المارونية ألغت مراسم احتفالات الأسبوع المقدس، وعيد القيامة.

وأكد المطران جورج شيحان -في بيان اليوم الجمعة- أن الاحتفال سيقتصر في كنائسها على الكهنة فقط، واثنين من الخدام والمرتلين، وبدون حضور جماعة المؤمنين، منعا للاختلاط، ولاتباع التدابير والاحتياطات اللازمة لعدم تفشي فيروس كورونا.

منوها أن هذه الاحتفالات سوف تبث في المواعيد المحدّدة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على أن تتم المعايدات والتهاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي أيضا.

وأضاف مطران الموارنة في بيانه: "أن مشاركة المؤمنين في الصلاة يجب أن تتم من خلال منازلهم التي أصبحت بمثابة كنيسة بيتيّة، مستحضرين كتب الصلوات، والقراءات من الكتاب المقدس".

واختتم المطران:"سنواصل صلواتنا إلى الله كي يرأف بنا وبالبشريّة كلها، فيشفي المصابين بوباء كورونا، ويحمي الناجين، ويلهم الباحثين والأطباء على إيجاد الدَّواء النَّاجع للقضاء على هذا الوباء ووضع حدٍّ له".

موضوعات متعلقة

طريقة عمل مشروع البحث لجميع المراحل التعليمية خطوة بخطوة (فيديو)

حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية

الصين: تفشٍ جديد لكورونا ما زال قائما مع زيادة الإصابات الوافدة

«الصحة العالمية» تثمّن جهود الرئيس فى مكافحة كورونا

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

إحصائيات كورونا في مصر.. القاهرة في الصدارة بـ175 إصابة

«الصحة العالمية» تثمّن جهود الرئيس فى مكافحة كورونا

أول إصابة لمصري مقيم في الكويت بكورونا

الصين: تفشٍ جديد لكورونا ما زال قائما مع زيادة الإصابات الوافدة

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

نجم الساعة

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

الصحة

جدل أمريكي حول إلزام المواطنين بالكمامات الطبية

FAD: الموافقة على أول اختبار ضد كورونا

ألمانيا تسعى لإجراء اختبارات للكشف عن الأجسام المضادة لكورونا

روسيا تطور اختبارًا جديدًا للكشف عن كورونا

منوعات

«خليك في البيت لحماية الحياة» .. تغيير شعار جوجل Google ضد فيروس كورونا

كورونا وكوفيد.. اسمان لتوأم مولود من رحم المصاعب

15 ألف دولار غرامة على من لا يرتدي الكمامة بالمواصلات

خبير سياحي: إجراءات هامة لمواجهة تداعيات كورونا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: وتزعم أنك جرم صغير
مدحت بشاى
«كورونا» والدين والفنون
جمال طه
10 رسائل للمواطن شريك إدارة أزمة «كورونا»
ماجد حبته
مجانين.. أو يكرهون الكويت
المزيد

الثقافة

تيسير النجار: الأدب سيتأثر بكورونا لأنه يسعى لرصد العالم

مدحت صالح ومسرحية «ضحكة مصر» بقناة «الثقافة» باليوتيوب.. الأحد

محمد بركة: كورونا سيؤدي لموجة كتابات رديئة سرعان ما ستنطفىء

فتحي عبد السميع: كورونا سيقدم قصصًا يمكن توظيفها في أعمال فنية