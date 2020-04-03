حملة على شواطئ بلطيم للتأكد من عدم تواجد المواطنين (صور)

قاد المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، حملة مكبرة على جميع شواطئ المدينة للتأكد من عدم تواجد المواطنين لمنع أى تجمعات.وأكد إمام، أن ذلك يأتي لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة هذا الفيروس، مشيدا برواد المدينة لوعيهم التام بتحمل المسؤولية الاجتماعية لتخطى المحن والأزمات.كان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قد أصدر قرارًا بغلق جميع شواطئ مدينة مصيف بلطيم، وكذا شاطئ مدينة مطوبس، لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم تلك الشواطئ وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.