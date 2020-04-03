إحصائيات كورونا في مصر.. القاهرة في الصدارة بـ175 إصابة

كشفت أحدث احصائية صادرة عن وزارة الصحة والسكان، إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المحافظات، واحتلت القاهرة الصدارة بإجمالي ١٧٥ إصابة بنسبة 20.1%، يليها محافظة الإسكندرية بإجمالي ١٠٥ ثم دمياط ٩٨ وأسوان ٧٥.وبلغ إجمالي المصابين في البحر الأحمر ٦١ والأقصر ٤٤ والمنيا 34 والدقهلية 32 والجيزة 47 وأسيوط 17 والمنوفية 32 والقليوبية 27 وقنا 14 وبني سويف 31 وبورسعيد 26 والبحيرة 10 والغربية 19.وسجلت سوهاج حالتين والسويس حالتين والاسماعيلية 4 حالات ومرسى مطروح حالة واحدة وجنوب سيناء 4 حالات وكفر الشيخ 6 حالات والشرقية حالة واحدة، والفيوم حالتين والوادى الجديد حالة واحدة في حين لم تسجل محافظة شمال سيناء أي إصابات.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.