مطران البحيرة يترأس اجتماع الصلاة الأسبوعي

يترأس الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية؛ والأنبا أيساك الأسقف العام مساء اليوم اجتماع الصلاة الأسبوعي بدير الأنبا مكاريوس السكندري بالبحيرة.وكان قد اجتمعت لجنة سكرتارية المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد.قرر المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التبرع بمبلغ قدره 3 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر، للمساهمة في شراء أجهزة التنفس الصناعي.كما وجهت الكنيسة الأرثوذكسية مشاغل الخياطة بالإيبارشيات للمساهمة في إعداد الملابس الطبية ومستلزماتها، التي تحتاجها الطواقم الصحية في عملها الوطني.كما حث المجمع على استمرار مشاركة الكنائس في تقديم التوعية المستمرة لأبنائها، بالالتزام بتعليمات الأجهزة الصحية ومشاركة الكنائس القادرة في المساهمة في توفير المطهرات وأدوات التعقيم للأماكن المحتاجة.