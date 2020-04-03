«مفوضية اللاجئين» تتصدى لانتشار كورونا بالسودان

قال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في السودان "أوتشا" إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعمل مع الشركاء على منع انتشار فيروس كورونا المستجد، والاستعداد للاستجابة لاحتمال تفشي المرض بين اللاجئين والنازحين داخليًا والمجتمعات المضيفة لهم في السودان.وذكر مكتب "أوتشا" بالسودان، في بيان اليوم الجمعة، أن العديد من اللاجئين يعيشون في مخيمات مكتظة بالسكان مع عدم كفاية البنية التحتية الصحية ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، لافتا إلى أن الموقع البعيد لبعض المناطق والمخيمات المضيفة للاجئين يطرح تحديات لوجستية.وأضاف أنه حتى 1 أبريل الجاري لم يتم تأكيد وجود لاجئ أو نازح في السودان كمريض بالفيروس، مشيرًا إلى أنه في المواقع الميدانية تمارس مكاتب المفوضية الابتعاد عن طريق جعل بعض الموظفين يعملون من المنزل لتقليل عدد الموظفين، ومع ذلك، لا تزال الزيارات الميدانية جارية لضمان استمرار الخدمات الأساسية وتسريع أعمال التأهب للفيروس.وأوضح أن الأنشطة ذات الأولوية تشمل أنشطة الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والتخطيط لكيفية الحد من الاكتظاظ، التنسيق مع برنامج الأغذية العالمي بشأن التجهيز المسبق للأغذية وتوزيعها، تعبئة المجتمع والتوعية الصحية، رصد الحماية، وأنشطة التسجيل.وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت تسجيل 8 إصابات بفيروس كورونا، بينهم حالتا وفاة وحالة شفاء.