«البحر الأحمر»: حجز العائدين من أمريكا في فنادق 5 نجوم

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، أن وجه بتوفير أتوبيسات فاخرة، نقلت الركاب العالقين العائدين، اليوم الجمعة، من الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدًا من واشنطن عند وصولهم صالة الوصول بمطار مرسى علم الدولي، إلى موقع الحجر الصحي بأحد فنادق مدينة مرسى علم.وأشار المحافظ -في بيان اليوم- إلى أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتقديم كافة التسهيلات للمصريين العائدين من الخارج، قائلًا "دا أقل شيء يمكن تقديمه لأبنائنا، ومصر دائمًا تسخر كل جهودها لخدمة أبنائها في الداخل والخارج".أوضح محافظ البحر الأحمر أن كل العائدين على متن الطائرة من أمريكا، دخلوا الحجر الصحي لمدة 14 يوم، كأحد الإجراءات الوقائية المشددة، لوقف إنتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في أحد الفنادق السياحية الكبرى، موجهًا الشكر لصاحب القرية السياحية لاستضافته إخوته المصريين طوال مدة الحجر الصحي على نفقته الخاصة.يذكر أن مدينة مرسى علم استقبلت اليوم بمطار مرسى علم الدولي طائرة إجلاء جميع المصريين العالقين القادمين من واشنطن، وعددهم 275 راكبًا بينهم 18 طفلًا، بخلاف طاقم الضيافة، وقائد الطائرة ليصل إجمالي العدد 290 مصريًا عائدين من الولايات المتحدة الأمريكية.