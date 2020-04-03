البحث عن قاتل سيدة خنقًا بشقتها في حدائق القبة

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن على جثة سيدة مقتولة داخل شقة بمنطقة حدائق القبة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة مفاده تلقيه بلاغ من الأهالي بوجود جثة سيدة داخل شقتها.انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة سيدة مقتولة خنقا، وبعمل التحريات دلت أن المجنى عليها تقيم بمفردها، وقام مجهولون بالدخول إلى شقتها، وتبين سرقة مصوغاتها الذهبية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.