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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

الإفتاء تحدد موعد ليلة النصف من شعبان

الجمعة 03/أبريل/2020 - 04:10 م
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
أميرة العناني
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أعلنت دار الإفتاء المصرية أن ليلة النصف من شعبان ستوافق يوم الأربعاء 8 إبريل من الشهر الجاري.

وأضافت الإفتاء، خلال منشور عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»: "وبالتالي ستبدأ ليلة النصف من شعبان مع مغرب يوم الثلاثاء 14 شعبان الموافق 7-4-2020م وتنتهي مع فجر الأربعاء 15 شعبان الموافق 8-4-2020م"

وكانت دار الإفتاء المصرية قالت عبر موقعها الالكتروني: «ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة، ورد في ذكر فضلها عدد كبير من الأحاديث يعضد بعضها بعضا ويرفعها إلى درجة الحسن والقوة»، ومن الأحاديث الواردة في فضلها:
- حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه واله وسلم ذات ليلة، فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء، فقال: «يا عائشة، أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله!»، فقلت: وما بي ذلك، ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك، فقال: «إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب -وهو اسم قبيلة-» رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد واللفظ لابن ماجة.

- حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: «يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن» رواه الطبراني وصححه ابن حبان.

- حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: «إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها؛ فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له؟ ألا مسترزق فأرزقه؟ ألا مبتلى فأعافيه؟ ألا كذا، ألا كذا..؟ حتى يطلع الفجر» رواه ابن ماجه.

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