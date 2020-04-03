الإفتاء تحدد موعد ليلة النصف من شعبان

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن ليلة النصف من شعبان ستوافق يوم الأربعاء 8 إبريل من الشهر الجاري.وأضافت الإفتاء، خلال منشور عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»: "وبالتالي ستبدأ ليلة النصف من شعبان مع مغرب يوم الثلاثاء 14 شعبان الموافق 7-4-2020م وتنتهي مع فجر الأربعاء 15 شعبان الموافق 8-4-2020م"وكانت دار الإفتاء المصرية قالت عبر موقعها الالكتروني: «ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة، ورد في ذكر فضلها عدد كبير من الأحاديث يعضد بعضها بعضا ويرفعها إلى درجة الحسن والقوة»، ومن الأحاديث الواردة في فضلها:- حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه واله وسلم ذات ليلة، فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء، فقال: «يا عائشة، أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله!»، فقلت: وما بي ذلك، ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك، فقال: «إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب -وهو اسم قبيلة-» رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد واللفظ لابن ماجة.- حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: «يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن» رواه الطبراني وصححه ابن حبان.- حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: «إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها؛ فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له؟ ألا مسترزق فأرزقه؟ ألا مبتلى فأعافيه؟ ألا كذا، ألا كذا..؟ حتى يطلع الفجر» رواه ابن ماجه.