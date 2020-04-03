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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تفاصيل استقبال محافظ البحر الأحمر للعائدين من واشنطن (فيديو)

الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:53 م
اللواء عمرو حنفي،
اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر
ياسمين عباس
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علق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على تأخير وصول المصريين العائدين من واشنطن للفنادق المخصصة للعزل بعد العودة، موضحًا أن السبب كان رفض سائقى الأتوبيسات نقل العائدين خوفًا من العدوى، مؤكدًا أنه تصرف غريب ولم يفهمه.

وأضاف عمرو حنفي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدي البلد"، أن هناك 275 مصريًا وصلوا إلى أرض الوطن بينهم 18 طفلًا، وأجرينا تجربة للوصول، معقبًا:" الدولة لم تقصر مع المصريين، ووزير السياحة كان على اتصال بى، وغرفة السياحة لم تقصر في تقديم أي شيء".

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن السيارات تأخرت في الوصول للمصريين لنقلهم إلى الفنادق، وفوجئت باتصال هاتفي في حوالي الساعة الثانية صباحًا يخبرنى برفض السائقين، مشيرًا إلى أن رفض السائقين جاء بسبب قلقهم من فيروس كورونا، منوهًا بأن أجهزة المحافظة عملت على الفور ووفرت سائقين آخرين لنقل المصريين العائدين من المطار إلى الفنادق.

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