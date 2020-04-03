هند صبري لـ الأطباء: أنتم مش لوحدكم
الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:34 م
محمد مجديطباعة
دعمت النجمة هند صبر جميع العاملين بالقطاع الصحي والطبي، في ظل عملهم اليومي والخطر لمكافحة تداعيات فيروس كورونا، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".
ونشرت هند مقطع فيديو لها وعلقت عليه: "انتم مش لوحدكم حملة شكر وتعبير عن الامتنان لكل العاملين في قطاع الصحة".
وتابعت: "أقل ما نستطيع تقديمه هو دعمنا المعنوي، ابعتوا لي رسائلكم، مصورة أو مكتوبة وسيتم توصيلها المستشفيات مع أكل بيتي سخن معمول من crave egypt، بالتعاون مع آخرين، أنا حبيت الفكرة شكرًا".
وتشارك هند صبري في رمضان المقبل من خلال مسلسل "هجمة مرتدة" بجانب الفنان أحمد عز، ويتم تصوير العمل هذه الفترة في عدد من اللوكيشانات الخارجية والداخلية. شاهد
ونشرت هند مقطع فيديو لها وعلقت عليه: "انتم مش لوحدكم حملة شكر وتعبير عن الامتنان لكل العاملين في قطاع الصحة".
وتابعت: "أقل ما نستطيع تقديمه هو دعمنا المعنوي، ابعتوا لي رسائلكم، مصورة أو مكتوبة وسيتم توصيلها المستشفيات مع أكل بيتي سخن معمول من crave egypt، بالتعاون مع آخرين، أنا حبيت الفكرة شكرًا".
وتشارك هند صبري في رمضان المقبل من خلال مسلسل "هجمة مرتدة" بجانب الفنان أحمد عز، ويتم تصوير العمل هذه الفترة في عدد من اللوكيشانات الخارجية والداخلية. شاهد