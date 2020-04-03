مايا دياب تدعو للتفاؤل والتزام البيوت

تحدثت النجمة اللبنانية مايا دياب بشكل إيجابي به الكثير من التفاؤل مع جمهورها في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".وكتبت مايا:""ما تزهقوا، ما تتعبوا إذا نحنا ببيوتنا كرمال سلامتنا وسلامة ولادنا وسلامة أهلنا وكل يلى منحبن".واستكملت "وإذا الناس عالطريق ما بهمن سلامتهم، عالقليلة خلينا نحنا الناس الأوعى يلي بتقدر تستوعب وجع الناس وجهل البعض تقدر تنقذ حياة بلد وحياة الناس يلي بدها تعيش والله عاطينا هالقدرة انو نتحمل زيادة لنبقى عايشين كرمال يلي منحبن".وأضافت "كورونا ما رح يقتلنا أكيد رح يغيرنا للأحسن ورح يعطينا أولويات أحلى من يلي كانت عنا. كورونا عم يزرع فينا محبة وحب، كتار كانوا بحاجة انو يشوفوها ويشعروا فيها. كورونا عطانا حقيقة واضحة عن وجوه بعضنا.. متل ما هو وباء ومرض، خلي يكون حافز للحب والمحبة على وجه هالأرض".