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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

6 أبراج من السهل عليها الفراق.. هل برجك منها؟

الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:20 م
الأبراج
الأبراج
سلمى بدر
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لكل برج من الأبراج الفلكية طريقته الخاصة في التعامل مع الحبيب، فمنهم من يكون كثير التعلق بالشريك ويخشى الانفصال عنه، أما البعض الآخر فلا يبالي أبدًا بالفراق، تتحدث اليوم للدستور خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "منى أحمد" عن الأبراج التي لا تتردد أبدًا في ترك حبيبها في ظروف معينة.

برج القوس:
يعتبر مولود القوس الفراق عن الحبيب سبيلًا إلى الحريّة والاستقلالية، إذ يفضّل إجمالًا التفلّت من القيود والالتزامات التي يفرضها عليه الارتباط العاطفي، كما أنّه لا يخشى أبدًا الوحدة أو النتائج المترتبة عن الانفصال التام عن الشريك.

برج الثور:
يتميز مواليد برج الثور بمشاعرهم الجياشة تجاه الحبيب ولا يتوانوا أبدًا عن التضحية من أجله، إلا أنهم لا يترددون في اتخاذ قرار الانفصال في حال رأوه مناسبًا وإيجابيًا بالنسبة لهم كما لا يهدرون وقتهم في الحزن والندم بعد الابتعاد عن شريكهم.

برج الميزان:
لا يسمح مواليد برج الميزان لشريكهم بكسر قلبهم أو إيذائهم، ما يشجعهم على الانفصال والابتعاد عندما يفقدون الشعور بالراحة والأمان معهم ولا يكترثون للوحدة ويعتمدون في نفس الوقت على الأهل والأصدقاء المقربين بهدف تخطي المصاعب.

برج الأسد:
يشتهر مواليد برج الأسد بغرورهم الملحوظ، ما يمنعهم تمامًا من الحزن والاكتئاب بعد الفراق، وهم غالبًا ما يعتبرونه فرصة للانطلاق من جديد وإيجاد الشريك المناسب لهم، لذلك يعتبرون من مواليد الأبراج التي يسهل عليها الانفصال، كما يستفيدون من مختلف تجاربهم وعلاقاتهم العاطفية.

برج الحمل:
يسهل على مواليد برج الحمل تخطّي ألم الفراق عن الحبيب مما يجعلهم من مواليد الأبراج التي لا تبالي أبدًا بالفراق، كما يحاولون دائمًا الاستفادة من تجاربهم العاطفية السابقة، ما يمنعهم من التعلق بالشريك الجديد.

برج العقرب:
لا يتردد مواليد برج العقرب في الانفصال تمامًا عن الحبيب، خاصة عندما يشعرون بالخطر أو يفقدون الإحساس بالرضا والأمان، كما يفضلون الوحدة والانعزال ولا يمانعون أبدًا بالعودة إلى حياة العزوبية التي يحبونها.

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