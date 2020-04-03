«الصحة» تكشف تفاصيل 868 إصابة بكورونا في مصر (إنفوجراف)

كشفت إحصائية صادرة عن وزارة الصحة والسكان، عن آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر، والتى تضمنت إصابة 803 مصري بفيروس كورونا فيما بلغت عدد الأجانب المصابين بفيروس كورونا 65 أجنبي، باجمالى 868 شخص.وأكدت الإحصائية أن جنسيات المصابين شملت 17 فرنسي و17 إيطالي و9 ألماني و8 أمريكي واصابتين من الهند واصابتين من روسيا وإصابة واحدة لكلا من الصين وسويسرا وبريطانيا والمغرب والأردن وماليزيا وكندا وليبيا والسعودية.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.