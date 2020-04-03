684 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 684 وفاة إضافية في بريطانيا ما يرفع الحصيلة الى أكثر من 3500وكان أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم، إن ذروة تفشي فيروس كورونا في البلاد ستأتي أقرب قليلا مما كان متوقعا لتكون في الأسابيع القليلة القادمة.وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إن النماذج "تشير إلى أن الذروة ستأتي أقرب قليلا من التوقعات السابقة، خلال الأسابيع القليلة القادمة، لكن هذا يتوقف بشدة على عدد الناس الذين يتبعون توجيهات التباعد الاجتماعي".